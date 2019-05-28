Неадекватные действия карельских чиновников вызвали путницу в аварийном жилье

В Карелии много ветхих и старых домов не попали в программу по расселению только по причине того, что чиновники их признали аварийными, затем лишили их этого статуса, а потом присвоили вновь. Но пока творилась эта неразбериха, программу расселения ветхого жилья закрыли. Люди продолжают жить в разваливающихся деревянных домах.



Участь постигла 34 дома в пос. Чална. Эти дома отслужили свой срок уже давно, а сейчас в них разваливаются фундаменты и разъезжаются стены, а зимой в комнатах столбик термометра опускается ниже 0. Но при этом пряжинская администрация требует от жителей ликвидировать их ветхие строения самостоятельно. Людям до 2026 г. предлагают снести собственные ветхие дома и жить на улице!



Неадекватные действия местной администрации не останутся без внимания. Жители аварийных домов, которые каждый день рискуют жизнью, находясь в своих квартирах, собираются подать на чиновников не только в суд, но и во все профильные ведомства и инстанции, вплоть до президента страны. Некоторые суды уже состоялись и вернули домам аварийный статус.