Прокуратура запретила массово собираться на пл. Ленина в Архангельске

Архангельская область >> Происшествия >> 31.05.2019

Прокуратура Архангельска опубликовала релиз, в котором отмечает, что любые гуляния на площади, подобные 28 мая на пл. Ленина, рассматриваются как публично несогласованные мероприятия.

Местные жители с удивлением узнали, что нельзя приходить на площадь, общаться и гулять там, как это было 28 мая. Прокуратура этого не разрешает.

В прокуратуре почему-то решили, что отдыхающие архангелогородцы - это признак массовой демонстрации, даже если у людей нет лозунгов, плакатов, призывов. Даже если человек случайно вышел на площадь в желтом жилете, ему стоит ее покинуть, поскольку это также должно согласовываться с мэрией. В противном случае можно получить штраф 20 - 30 тыс. руб. или обязательные работы.

Главная площадь города должна оставаться пустой, на ней нельзя собираться больше 3 человек, разговаривать, а перед входом на площадь нужно снять с себя все желтое. Эти неадекватные меры прокуратуры вызвали недовольство  местных жителей, которые ждут комментариев от представителей власти. Люди считают, что в современном городе такого быть не должно!





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