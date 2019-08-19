36 гайчан стали жертвами диких собак

Жители Гая жалуются в прокуратуру на обилие бродячих животных, а город не выполет свои функции по их отлову, хотя таковые возложены на него ФЗ № 131-ФЗ и уставом города. Именно ради отлова бездомных собак отдел ЖКХ и КС администрации Гая заключили контракт.



Проверка прокурора показала, что горадминистрация не организовала исполнение контракта и не вела контроль. Не ведется спецжурнал заявок, по обращениям граждан заявки не исполняются, нет актов выполненных работ по каждой заявке, поэтому невозможно проследить как работа была сделана, невозможно вести статистику.



Только в текущем году за медпомощью обратились 36 человек, покусанных бродячими животными, а в полицию направлено 3 заявления о нападении собак на людей.



Межрайонная прокуратура внесла представление отделу ЖКХ и КС администрации Гайского горокруга, которое рассмотрели и удовлетворили, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Как это скажется на количестве бездомных собак в городе, пока не известно.