Животных контактного зоопарка в Северодвинске бросили на произвол судьбы

Архангельская область >> Происшествия >> 30.08.2019

Кролики, дикобраз, обезьянка, питон и другие животные, привезенные в Северодвинск на выставку, брошены владельцем.

Зоопарк занимал помещение в центральном универмаге Северодвинска, а арендована площадь была до 26 августа. Животные до сих пор живут в универмаге, а арендатор пропал.

Пока контактный зоопарк работал, было организовано несколько пикетов в поддержку защиты животных, так как заработок подобного характера приравнивается к издевательствам над животными. Сейчас ЦУМ просит помощи у зоозащитников, а всего несколько недель назад их прогоняли, смеялись над их попытками защитить животных. Руководство универмага, когда получало деньги от арендатора, не очень беспокоилось за судьбу животных, а теперь, когда зверей бросили, не кормят и не поят, обращаются не в полицию, а к зоозащитникам.

Кто в этой ситуации виноват? В первую очередь люди, которые платили деньги за посещение зоопарка, фотографировались на фоне измученных животных. Пока существует спрос на такие зоопарки, животных будут мучить предприимчивые люди, такие как тот, который бросил зверей в Северодвинске.





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