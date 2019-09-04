Радиационный фон под Северодвинском выше нормы в 8 раз

Архангельская область >> Происшествия >> 04.09.2019

В Архангельской области у 2 понтонов, пострадавших во время взрыва на военном полигоне ракеты, замерили радиационный фон, который оказался в 8 раз выше нормы.

В Северодвинске уровень излучения на участке замеряли журналисты. В 150 м от понтонов радиация от 70 до 154 микрорентген в час. А после понтонов причаливших к берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час. При допустимой норме радиации для человека до 30 микрорентген. Значение это весьма усредненное. Например, "Гринпис" считает естественным радиационным фоном всего 20 микрорентген, Росгидромет — 28-42 микрорентген.

В настоящее время понтоны находятся в устье р. Верховка на косе Двинской губы в Белом море. Они не ограждены, их никто не охраняет, поэтому вероятность радиационного заражения есть у любого, кто туда попадает.

В Кремле отвергают все опасения северян по поводу повышенной радиации в лучших традициях Чернобыля. Правительство продолжает уверять, что радиационной опасности не существует, хотя факты указывают на обратное. Местное правительство также не спешит делать выводы и пока не комментирует ситуацию.





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