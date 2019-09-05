Жителя Усинска не выпускают из Таиланда

Республика Коми >> Происшествия >> 05.09.2019

О. Касьянов, отправившийся в отпуск в Таиланд с женой, попал под нож - ему была проведена срочная операция на сердце в Бангкоке.

Когда у Олега начались боли в сердце, пришлось обратиться в страховую фирму, где рекомендовали ехать в больницу. В результате была проведена операция по шунтированию сердца, и в настоящий момент мужчина походит реабилитацию.

Клиника выставила больному счет за лечение - 1,5 млн руб. В страховой фирме сообщили, что случай не страховой, поэтому придется заплатить. У мужчины уже был инсульт, переросший в инфаркт, поэтому это страховке не полежит. Теперь больного и его жену из страны не выпускают, пока они не расплатятся с долгами полностью.

Сбором денег на родине уже занимаются родственники, но на зарплату акушерки и пенсию ветерана войны в Афганистане на много рассчитывать не приходится. Теперь родные обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям Коми, поскольку сумма нужна большая и самостоятельно ее собрать не удастся. 1,5 млн руб. – это счет только за лечение, а еще предстоит оплатить реабилитацию.





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