Пострадавшие в пожаре корабля "Бухта Наездник" в Норвегии ждут выезда в Мурманск

Моряки с борта загоревшегося в порту Тромсе рыболовного траулера в настоящий момент размещены в отеле, где ждут изготовления документов. Все документы были утрачены в пожаре.



29 моряков эвакуировали с борта в среду и были размещены на территории университетского госпиталя. Сроки изготовления паспортов не известны, поскольку есть определенная процедура, которой следует придерживаться, поскольку Мурманский траловый флот никогда с подобной ситуацией не сталкивался, сколько это займет времени, никто не знает.



Напомним, что "Бухта Наездник" относится к Мурманскому траловому флоту. В среду на судне произошло возгорание и для того чтобы его потушить, пришлось затопить судно. В противном случае огонь мог распространиться на соседние корабли.



Судно было средним рыболовным траулером типа "Стеркодер". Построено в 1991 г. в Норвегии. Оно специализировалось на вылове пикши, трески в водах Севера-Востока Атлантики. Водоизмещение "Бухты Наездник" составляло 2878 тонн, экипаж – 46 человек, длина судна - 64 м.