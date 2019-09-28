Пострадавшие в пожаре корабля "Бухта Наездник" в Норвегии ждут выезда в Мурманск

Мурманская область >> Происшествия >> 28.09.2019

Моряки с борта загоревшегося в порту Тромсе рыболовного траулера в настоящий момент размещены в отеле, где ждут изготовления документов. Все документы были утрачены в пожаре.

29 моряков эвакуировали с борта в среду и были размещены на территории университетского госпиталя. Сроки изготовления паспортов не известны, поскольку есть определенная процедура, которой следует придерживаться, поскольку Мурманский траловый флот никогда с подобной ситуацией не сталкивался, сколько это займет времени, никто не знает.

Напомним, что "Бухта Наездник" относится к Мурманскому траловому флоту. В среду на судне произошло возгорание и для того чтобы его потушить, пришлось затопить судно. В противном случае огонь мог распространиться на соседние корабли.

Судно было средним рыболовным траулером типа "Стеркодер". Построено в 1991 г. в Норвегии. Оно специализировалось на вылове пикши, трески в водах Севера-Востока Атлантики. Водоизмещение "Бухты Наездник" составляло 2878 тонн, экипаж – 46 человек, длина судна - 64 м.





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