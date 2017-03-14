В Карелии состоялся митинг против роста цен услуг ЖКХ. Его провела местная партия коммунистов. В акции приняли участие около 200 человек. Митингующие акцентировали внимание на том, что в 2016 г. депутаты Петрозаводска и районных советов, приняли обращение к главе республики поднять тариф выше предельного лимита на 9,8%. Пока решение по этому вопросу не принято, и митингующие пытались всеми силами вынудить врио главы региона А. Парфенчикова не идти на этот позорный шаг.



Представителей КПРФ и горожан понять можно. В условиях кризиса живется нелегко всем, особенно простым гражданам, и настаивание на повышении тарифов до предельного уровня выглядит настоящим издевательством. Многие уже сейчас не в состоянии платить за горячую воду и отопление. С начала года начал действовать повышающий коэффициент в оплате услуг ЖКХ, а с июля он должен стать еще больше. Коммунисты раскритиковали политику руководства страны, которая направлена на обнищание людей и потребовали, ни много ни мало, его отставки.



Митинг изначально был задуман как акция протеста против повышения тарифов, но в результате вырос до недовольства политикой страны, которая простила 34 млрд руб. долга Белоруссии и 200 млрд руб. Украине, а свои жители при этом продолжают нищать. Выступающие были возмущены размером взяточничества и казнокрадства в стране, в том числе верхушки власти. Они приводили в пример "бедный" Туркменистан, где людям раздают бесплатный бензин, а население не платит за газ, воду и электричество. В России у людей заплаты и пенсии меньше, чем счета за коммунальные услуги. Россия имеет 40% мировых запасов многих полезных ископаемых, на продаже которых можно обеспечить всем людям жизнь как в Саудовской Аравии, но россияне нищают, и КПРФ с этим никогда не сморится.

