УФАС раскрыло картельный сговор в Вологде

Вологодская область >> Происшествия >> 09.10.2019

Три фирмы Вологды подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. "Интер-Фарм", "Профэксперт", "М.Ф.С. Партнеры" в период 2016-2018 гг. участвовали в закупках с максимальной начальной ценой – 131 млн руб. Заявки на торги подавались с одних IP-адресов, одной электронной почты. Компании поставляли инструменты, оборудование, расходные материалы в медучреждения региона.

Использование длительное время общей инфраструктуры свидетельствует о связи субъектов и регулярном взаимодействии. Они подавали заявки в одно время и с маленькой разницей во времени, что свидетельствует о скоординированности. Эти обстоятельства говорят об использовании субъектами-конкурентами общей инфраструктуры, совместной подготовке к тендерам. Рассматриваются 59 тендеров, в которых фигуранты принимали участие вместе.

ФАС квалифицирует действия фигурантов как картельный сговор, направленный на поддержание искусственных цен на торгах. Незаконный доход компаний превысил 85 млн руб.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного правонарушения.





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