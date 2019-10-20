В Вологодской области полицейские изъяли 198 литров спиртного

Вологодская область >> Происшествия >> 20.10.2019

В Вологодской области полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого было изъято 198 литров спиртных напитков кустарного производства. Оперативно-профилактическое мероприятие решили назвать "Алкоголь". Его основной целью было выявление нелегальных точек продажи алкогольной продукции.

Полицейские "обезвредили" несколько точек продажи алкоголя. Одна из них была в магазине на ул. Воркутинская. В этом магазине торговля всегда идет бойко, поскольку район многолюдный. На Воркутинской обнаружено и изъято 120 единиц спиртосодержащих бутылок объемом 100 мл. Также  полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя на ул. Залинейная. Из оборота изъяли около 375 единиц алкоголя объемом 0,5 литра.

Виновные будут привлечены к административной ответственности (ст. "Незаконная продажа товаров, реализация которых ограничена или запрещена"). Наказание за нарушение законодательства – наложение штрафа до 2 тыс. руб. с конфискацией предмета административного нарушения.

Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.





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