В Вологодской области полицейские изъяли 198 литров спиртного

В Вологодской области полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого было изъято 198 литров спиртных напитков кустарного производства. Оперативно-профилактическое мероприятие решили назвать "Алкоголь". Его основной целью было выявление нелегальных точек продажи алкогольной продукции.



Полицейские "обезвредили" несколько точек продажи алкоголя. Одна из них была в магазине на ул. Воркутинская. В этом магазине торговля всегда идет бойко, поскольку район многолюдный. На Воркутинской обнаружено и изъято 120 единиц спиртосодержащих бутылок объемом 100 мл. Также полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя на ул. Залинейная. Из оборота изъяли около 375 единиц алкоголя объемом 0,5 литра.



Виновные будут привлечены к административной ответственности (ст. "Незаконная продажа товаров, реализация которых ограничена или запрещена"). Наказание за нарушение законодательства – наложение штрафа до 2 тыс. руб. с конфискацией предмета административного нарушения.



Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.