В Вологодской области полицейские изъяли 198 литров спиртного
В Вологодской области полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого было изъято 198 литров спиртных напитков кустарного производства. Оперативно-профилактическое мероприятие решили назвать "Алкоголь". Его основной целью было выявление нелегальных точек продажи алкогольной продукции.
Полицейские "обезвредили" несколько точек продажи алкоголя. Одна из них была в магазине на ул. Воркутинская. В этом магазине торговля всегда идет бойко, поскольку район многолюдный. На Воркутинской обнаружено и изъято 120 единиц спиртосодержащих бутылок объемом 100 мл. Также полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя на ул. Залинейная. Из оборота изъяли около 375 единиц алкоголя объемом 0,5 литра.
Виновные будут привлечены к административной ответственности (ст. "Незаконная продажа товаров, реализация которых ограничена или запрещена"). Наказание за нарушение законодательства – наложение штрафа до 2 тыс. руб. с конфискацией предмета административного нарушения.
Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.
Рекомендуем по теме:
В Вологде прошла инаугурация главы города
Дом Извощикова в Вологде отремонтировали ударно
Учебно-тренировочную базу в скором времени достроят в Ялгубе
Украинцы готовятся к сильнейшему землетрясению: такое бывает раз в 100 лет
750 сосен высадили в Вельске
Желающих получить матподдержку ко Дню пожилого человека в НАО уже более 7 тыс.
Ненецкие спортсмены привезли с Дальнего Востока "золото" и "бронзу"