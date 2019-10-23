В Ковдоре детские площадки оказались опасными для детей

В Ковдоре детям нельзя играть на детских площадках. Они оказались опасными для жизни. Мурманские активисты выяснили, что управляющая компания у детских площадок засыпает ямы щебнем с ядовитым фенолом.



Черный щебень моментально пачкает руки, а отмыть черные пятна крайне сложно. Ямы засыпаны таким щебнем на нескольких детских площадках. Они источают резкий химический запах, из-за чего жителям первых этажей близлежащих домов приходится закрывать форточки. Откуда привезен такой материал и по чьему распоряжению, неизвестно, но активисты предполагают, что он остался после ремонта железнодорожных линий.



Щебень пропитан креозотом, в составе которого есть фенол. Его используют для пропитки деревянных шпал. Эта смесь легко воспламеняется, имеет резкий устойчивый запах, а при испарении выделяет очень вредные пары. Пока проблема не будет устранена, детей на площадки пускать нельзя. По этой причине общественники начали разбирательства и написали соответствующие жалобы в прокуратуру, местное правительство и экологический контроль.