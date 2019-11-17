Транспортного сообщения лишились более 1,8 тыс. жителей МО Благовещенское
Движение через р. Кокшеньга пришлось приостановить из-за угрозы поломки моста. Транспортное сообщение нарушено, что причинило массу неудобств 1,8 тыс. жителей Благовещенского.
"Автодормост" запретил передвижение пешеходов, транспортных средств по переправе через Кокшеньгу в Вельском районе. По причине зажорных явлений и подъема в реке воды есть угроза разрушения деревянного моста. Он находится в удовлетворительном состоянии, но в любой момент ситуация может измениться.
Сейчас в изоляции находятся жители 14 деревень Благовещенского. В этих населенных пунктах 6 соцобъектов: школа, детский сад, ФАП, котельная, дом ветеранов и больница. Население имеет запас продуктов на 2 недели, обеспечено медицинской и противопожарной помощью.
В Вельском районе шугоходом сломано 2 моста, 10 населенных пунктов отрезаны от большой земли. Эти мосты временные и каждый год после паводка их восстанавливают на летний период. Зимой намораживается ледовая переправа, и именно по ней осуществляется пешеходное и транспортное сообщение.
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