Новогоднюю елку для Воркуты придется заменить

Вологодская область >> Происшествия >> 20.11.2019

Комиссия горадминистрации Воркуты нашла 20 несоответствий документации привезенной в город главной елки. Поставщик, выигравший тендер на предоставление елки, привез некачественное дерево, поэтом елку придется заменить или устранить недостатки на месте.

Привезенная елка предназначалась для Центральной площади города. Глава горадминистрации И. Гурьев в эфире радиопрограммы "Час мэра" заявил, что искусственное дерево не соответствует требованиям качества. Поставщику направили претензию.

Времени до Нового года мало, а новый тендер проводить нет времени. Кроме того, есть вероятность, что вопрос придется рассматривать в суде.

?Новая елка должна была современной и рассчитанной на длительный срок. Поставщик привез светодиодную елку. ?В бюджете города на ее покупку было заложено 1,8 млн руб. В тендере выиграла компания, предложившая елку за 1 млн руб. На сэкономленные деньги в городе планировали установить новые световые конструкции.

Рядом со старой елкой установят? трехметровых снеговиков?, деревянные ярмарочные домики?.Также площадь пополнится другими элементами декора, будет проведено хорошее освещение и дополнительная иллюминация.





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