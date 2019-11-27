Выработку в горящей шахте "Яреганефти" затапливают в ходе ликвидации пожара
Выработку в шахте "Яреганефти" в Коми вынужденно затопили во время ликвидации пожара. О судьбе пропавших в шахте работников ничего неизвестно.
Пожар локализован, все силы направлены на поиски пропавших шахтеров. Было проведено вынужденное затопление выработок. Сейчас, в силу разных обстоятельств, в шахту доступ ограничен. Глава региона С. Гапликов подчеркнул, что шахты возобновят работу только после завершения аварийных работ. Он выразил надежду, что даже в таких условиях на глубине 200 м шахтеры остались живы.
Гапликов также обратился к представителям промпредприятий с просьбой соблюдать меры техбезопасности.
Вчера двоих пострадавших посетил в больнице глава горадминистрации Ухты М. Османов. В стационаре лежат горноспасатель В. Бросков и машинист Р. Трефинов из Кузбасса. Состояние обоих стабильное, они находятся в общей палате.
Напомним, что пожар случился 24 ноября в шахте "Яреганефти" на глубине свыше 200 м. В шахте было 45 горнорабочих, на поверхность вывели 42, один госпитализирован, а судьба двоих неизвестна.
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