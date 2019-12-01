Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы

Мурманская область >> Происшествия >> 01.12.2019

Обыски прошли в управлении ММРП. Сотрудники ФСБ изъяли из холодильных камер около 350 кг рыбы. Также были сделаны копии с договоров порта с рыбопромышленниками, документов по ремонту. Пресс-служба порта сообщила, что рыба принадлежала разным собственникам, а в холодильниках она была на хранении.

Сотрудники ММРП подозреваются в уклонении от уплаты налогов, а также в незаконном предпринимательстве и владении причалами.

К рыбе была предъявлена только одна претензия - отсутствие маркировки. Маркировка была на упаковке, а сама упаковка была расформирована, а на коробках не было этикеток.

Также у ФСБ были вопросы к законности нефтеперевалки на территории объекта. Лицензия на перевалку у ММРП есть, но до недавнего времени не была в распоряжении причала нефтеперевалки. ММРП не имел заключения Росморречфлота о технологической связи причалов с инфраструктурой порта, которое давало право на аренду причала без конкурса. По этой причине владелец причалов "Нацрыбресурс" сдал их в аренду. Позже заключение удалось получить.





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