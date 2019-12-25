В Беломорско-Онежском филиала госуниверситета морского и речного флота избивают воспитанников
Такая информация появилась в СМИ недавно. Директор училища опровергает эти слухи, а увольнение одного из воспитателей с этим не связывает.
Напомним, что 17 декабря в СМИ Карелии появилась информация о том, что курсантов избивают, а одна из студенток уверяла, что регулярно избивавший мальчиков воспитатель недавно был уволен. Также воспитатель поднимал руку на нее. Информация стала достоянием общественности, а девушку стали называть "крысой". Она написала заявление в полицию, но в МВД сообщили, что факт избиения после проверки не подтвердился.
Проверку организовало и училище. Но она не выявила фактов, которые бы доказывали избиение воспитанников. После скандала воспитатель уволился по собственному желанию, а директор Беломорско-Онежского филиала госуниверситета речфлота им. адмирала С. Макарова А. Сбитнев не связывает это с инцидентом. Но, как известно, дыма без огня не бывает, а слухи о регулярном избиении не могли появиться на пустом месте, просто студенты не хотят проблем, а училище не готово "вносить сор из избы".
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