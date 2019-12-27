В Мурманской области обнаружен дорожный картель

Мурманская область >> Происшествия >> 27.12.2019

В области содержания, ремонта и строительства дорог региона обнаружены нарушения закона. УФАС провело анализ торгов с 2016 по 2018 годы и выявило 2 аукциона с признаками  антиконкурентного картеля.

10 электронных аукционов на 1 млрд руб. также указывают на признаки действий, направленных на антиконкурентные соглашения. В настоящее время есть доказательства по двум аукционам, о чем рассказала глава Управления С. Чеченина.

Действующими лицами дела стали УК "Мурманское дорожное управление",  представители "Кольского дорожного управления", компания "Автомир". Цель соглашения – поддержка начальной стоимости контракта.

Аукционы, попавшие под проверку, связаны с ремонтом дороги Кола – Верхнетуломский – КПП "Лотта", 101+000 – 125+000 км (частично), работами по техэксплуатации автодорог. Стоимость первого контракта - 80,69 млн руб., второго – 79,99 млн руб. Заказчик - Мурманскавтодор, к которому УФАС претензий не имеет.

В УМВД Мурманской области возбуждено уголовное дело по ст. УК России "Ограничение конкуренции".





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