Мэр Череповца поставил "двойку" "Стройкомплексу" за уборку снега

Вологодская область >> Происшествия >> 04.01.2020

Мэр города В. Германов остался недоволен работой новой подрядной компании, занимающейся уборкой снега в Заягорбском районе Череповца. "Стройкомплекс" вывел на уличные работы по расчистке дорог от снега всего 17 единиц техники, поэтому территории Заречья, Северного района были убраны плохо.

Германов рассказал, что в сегодняшних условиях "Спецавтотранс", работающий в двух районах, вывел на работу 44 машины, "Стройкомплекс" – 17. Такое количество техники не справится со снегом в Заречье. Германов предложил компании "Свецавтотранс" отправить технику на территорию "Стройкомплекса", а последнему выписывать штрафы за каждый день ужасной уборки.

"Стройкмплекс" выиграл тендер на уборку Северного и Заягорбского районов Череповца в 2019 г. К уборке компания должна была приступить с начала 2020 года. Зашекснинский и Индустриальный районы должно убирать МКУ "Спецавтотранс". До этого уборкой города занималась только она компания – "Спецавтотранс", но ей решили облегчить работу. Пока второй подрядчик не оправдывает надежды. 





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