За несвоевременную очистку улиц от снега дисциплинарные взыскания получили три чиновника

Мурманская область >> Происшествия >> 15.01.2020

Мурманские чиновники поплатились за недобросовестную уборку улиц от снега. Дисциплинарные названия получили 3 человека, в чьи обязанности входил контроль за работой подрядных организаций.

Решение о взыскании было принято после многочисленных жалоб населения и проверки, в ходе которой можно было лично убедиться, что снег убран плохо. Выговоры получили глава управления Октябрьского округа А. Здвижков, замглавы горадминистрации Мурманска В. Доцник, председатель комитета по развитию горхозяйства М. Табунщик.

Напомним, что в декабре губернатор Мурманской области А. Чибис потребовал, чтобы ответственные за уборку снега были наказаны. Отчеты чиновников по чистке дорог совершенно не отражали реальное положение дел, а жалобы горожан это подтверждали.

На первый раз обошлось без увольнений, но председатель комитета по развитию горхозяйства К. Мастюгин уволился сам.

Жалуются на обилие снега на дорогах и мурманские водители, которым некуда припарковать свои машины, поскольку все обочины завалены снегом, а по некоторым дорогам проехать невозможно.





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