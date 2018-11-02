Мурманчанина арестовали за осквернение пирамид Гизы

Мурманская область >> Происшествия >> 19.01.2020

Известный американский блогер родом из Мурманска В. Здоровецкий любит оказываться в центре скандала. Его популярность основывается на неординарных поступках. Например, на своем канале в YouTube он публикует ролики с жестокими розыгрышами, активно ведет страничку в Instagram, иногда участвует в съемках, а ради продвижения в соцсетях парень совершает странные поступки. Он бегал голым по полю на футбольном матче во время мундиаля 2014 г., во время игры NBA, его забирали в полицию за штурм надписи Hollywood.

Недавно блогер опять был задержан, на этот раз египетской полицией, за то, что он забрался на пирамиду Гизы. Его отправили в тюрьму, где он видел ужасные вещи. После этого он десять раз подумает, прежде чем нарушать устои восточной страны. В скором времени Здоровецкий обещает выложить видео о своем пребывании в египетской тюрьме.

У Здоровецкого 3 млн подписчиков только в Instagram. Его много раз арестовывали за срыв спортивных состязаний, обвиняли в сексистских высказываниях и осуждали за съемки в порно.





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