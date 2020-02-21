В Североморске задержали "крабовых" браконьеров
Камчатский краб любят во всех регионах России. Но это дорогой продукт, который могут себе позволить не все. Борьбу с незаконным выловом краба в Мурманской области ведут постоянно.
Недавно сотрудники погрануправления ФСБ РФ по западному арктическому району поймали на побережье Североморска лиц, пытавшихся перевезти мешки с камчатским крабом. Крабы были выловлены незаконно.
Браконьеры обнаружены на побережье губы Варламова. У них было 707 кг крабов. Они были изъяты вместе с автомобилем "УАЗ", моторной лодкой "Буревестник", подвесным лодочным двигателем Yamaha и лодочным прицепом.
Браконьеры нанесли ущерб биологическим морским ресурсам России на 4,94 млн руб. Уголовное дело против них еще не возбудили, но это дело времени.
Напомним, что камчатский краб – очень востребован на "черном" рынке. Этот деликатес стоит дорого, его выбор невелик, поэтому на "черном" рынке крабы пользуются большим спросом. Вылавливать его разрешено только в определенное время, в определенных местах и имея соответствующее разрешение.
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