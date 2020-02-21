В Североморске задержали "крабовых" браконьеров

Мурманская область >> Происшествия >> 21.02.2020

Камчатский краб любят во всех регионах России. Но это дорогой продукт, который могут себе позволить не все. Борьбу с незаконным выловом краба в Мурманской области ведут постоянно.

Недавно сотрудники погрануправления ФСБ РФ по западному арктическому району поймали на побережье Североморска лиц, пытавшихся перевезти мешки с камчатским крабом. Крабы были выловлены незаконно.

Браконьеры обнаружены на побережье губы Варламова. У них было 707 кг крабов. Они были изъяты вместе с автомобилем "УАЗ", моторной лодкой "Буревестник", подвесным лодочным двигателем Yamaha и лодочным прицепом.

Браконьеры нанесли ущерб биологическим морским ресурсам России на 4,94 млн руб. Уголовное дело против них еще не возбудили, но это дело времени.

Напомним, что камчатский краб – очень востребован на "черном" рынке. Этот деликатес стоит дорого, его выбор невелик, поэтому на "черном" рынке крабы пользуются большим спросом. Вылавливать его разрешено только в определенное время, в определенных местах и  имея соответствующее разрешение.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области собираются разрешить любительский отлов камчатского краба

В Мурманске открылась база кораблей погранслужбы ФСБ

"Ростелеком" и "РКК-Вологда" заподозрены в мошенничестве

Какие услуги актуальны для фермеров?

В Мурманской области обнаружен дорожный картель

Российско-норвежские учения прошли в Баренцевом море


В Вологде продолжат устанавливать новые остановки общественного транспорта

НетГейм - отличный выбор игр

В Мурманской области учеников начальной школы будут бесплатно поить молоком

В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"

Проект по изучению коми языка "Чужан сёрни" в НАО решили продлить

РЖД оборудует переезд Северодвинск-Ненокса

Ветераны и дети войны получат выплаты к 75-летию Победы в ВОв
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета