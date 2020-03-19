Мэр Сыктывкара не смогла попасть в поликлинику

Н. Хозяинова, мэра Сыктывкара, безуспешно пробовала попасть в поликлинику Полимедика (Лесозавод). Эта поликлиника работает по полису ОМС, но только на словах.



Ее часто обсуждают общественники, депутаты, представители здравоохранения. Во время рабочей встречи в Госсовете представители Минздрава Коми сообщили, что учреждение может полноценно работать только с закрепленными за ней горожанами.



Чтобы обслуживаться, нужно прийти в нее и написать заявление, но сделать это невозможно, поскольку здание закрыто, вокруг него разбросан строительный мусор, к приему пациентов не готова даже входная группа. Вывески на медучреждении тоже нет, а вокруг территория вообще не благоустроена.



Зайти в поликлинику невозможно, и если этого не смогла сделать мэр, то рядовые граждане попасть туда не могут по определению. Такая ситуация вызывает массу возмущений у людей, а мэрия требует от поликлиники ответов на свои вопросы. Они касаются закрытых дверей учреждения, а также неготовностью внутри и с внешней стороны.