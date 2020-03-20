Мошенники пытаются нажиться на жителях Карелии на фоне ситуации с коронавирусом

Республика Карелия >> Происшествия >> 20.03.2020

Мошенники Карелии пытаются обмануть местных жителей на ровном месте на фоне ситуации с распространением коронавируса. Они предлагают за деньги дезинфекцию жилья, продают лекарства от болезни, которого пока в природе не существует. Об этом рассказал глава Карелии А. Парфенчиков. Он предупредил, что есть мошенники, которые под видом сотрудников администрации и ссылаясь на распоряжение о обеззараживании жилищ заставляют людей платить за дезинфекцию квартир и офисов, прикрываясь поддельными документами. Также в полицию уже поступило несколько жалоб на граждан, которые пытаются продавать лекарства от коронавируса.

А. Парфенчиков заверил, что распоряжений никаких не давал, а все, что людям нужно знать, находится на сайте республиканского правительства. 12 марта он распорядился ввести режим повышенной готовности, но, ни о каких платных услугах населению речи не шло. Если жителям Карелии пришлось столкнуть с подобными мошенниками, нужно незамедлительно оповестить об этом сотрудников МВД Карелии.





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