Проблемный самолет Москва-Мурманск сделал успешную посадку

Мурманская область >> Происшествия >> 22.03.2020

Всего сутки прошли с того момента, когда спецслужбы получили первое анонимное сообщение о том, что борт, летящий из Москвы в Мурманск, заминирован. СУ-1324 благополучно приземлился в аэропорту Мурманска, а угрозы не подтвердились. Но вчера лайнер снова грозились взорвать. 21 марта спецслужбы получили еще одно анонимное письмо с угрозой взрыва.

Это не первый подобный случай в последнее время. В основном угрозы звучат в адрес самолетов, прилетающих или улетающих из Москвы. В частности, "заминированы" были рейсы, летевшие в Оренбург, Санкт-Петербург, Архангельск, но все благополучно приземлились. Все угрозы были ложными.

Пассажирам на борту рейса Москва-Мурманск никто не сообщал о возможной угрозе. Их просто долго не выпускали после посадки, хотя должны были сделать это в первую очередь. На выходе всех осмотрели металлоискателем, а потом доставили в здание аэровокзала. В зале прилета все снималось на видеокамеру. Также была задержана выдача багажа. Обратный рейс в Шереметьево был отложен. 





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