Юрист из Коми обратился в Верховный суд РК с требованием признать незаконной полную самоизоляцию жителей из-за коронавируса

Республика Коми >> Происшествия >> 02.04.2020

Юрист В. Воробьев считает незаконным указ главы Коми С. Гапликова о полной самоизоляции граждан. У региональной власти нет полномочий объявлять самоизоляцию. По этой причине Воробьев подал иск в Верховный суд Коми, потребовав признания действий губернатора незаконными.

Указ сделан по примеру властей Москвы, к тому же опубликован ночью, что само по себе нарушает порядок введения действия документа в силу. Воробьев не собирается гулять по Сыктывкару, здороваться за руку с прохожими, он не относит себя к COVID-диссидентам, но во время пандемии люди должны сохранять спокойствие, а этому не способствуют указы о самоизоляции и вообще какие-либо ограничения, тем более антиконституционные. Такие указы нужно публиковать за 10 дней до начала действия, а не за день. 

Напомним, что в Коми заболевших 54 человека. Большая часть заразилось в Эжвинской больнице Сыктывкара.

Лидером по самоизоляции в России является Санкт-Петербург, где уровень самоизоляции составляет 3,6 балла, а улицы практически полностью опустели.





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