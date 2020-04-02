Юрист из Коми обратился в Верховный суд РК с требованием признать незаконной полную самоизоляцию жителей из-за коронавируса

Юрист В. Воробьев считает незаконным указ главы Коми С. Гапликова о полной самоизоляции граждан. У региональной власти нет полномочий объявлять самоизоляцию. По этой причине Воробьев подал иск в Верховный суд Коми, потребовав признания действий губернатора незаконными.



Указ сделан по примеру властей Москвы, к тому же опубликован ночью, что само по себе нарушает порядок введения действия документа в силу. Воробьев не собирается гулять по Сыктывкару, здороваться за руку с прохожими, он не относит себя к COVID-диссидентам, но во время пандемии люди должны сохранять спокойствие, а этому не способствуют указы о самоизоляции и вообще какие-либо ограничения, тем более антиконституционные. Такие указы нужно публиковать за 10 дней до начала действия, а не за день.



Напомним, что в Коми заболевших 54 человека. Большая часть заразилось в Эжвинской больнице Сыктывкара.



Лидером по самоизоляции в России является Санкт-Петербург, где уровень самоизоляции составляет 3,6 балла, а улицы практически полностью опустели.