Ремонт библиотеки в Сегеже обернулся пропажей 3 млн руб.
В Сегеже во время ремонтных работ в библиотеке похищено больше 3 млн руб.
Реконструкцию проводил подрядчик, с которым договор был расторгнут в январе 2020 г. Выяснилось, что закупленные подрядчиком материалы на деньги из полученного аванса, пропали. На эти деньги были куплены 90 дверей межкомнатных и наружных. Следствие считает, что подрядная организация не покупала эти материалы, поскольку документов, подтверждающих покупку нет и договоров о поставке тоже. По факту махинации возбуждено уголовное дело.
Напомним, что по данным прокуратуры Карелии, сумма контракта на ремонт Сегежской библиотеки была 3 млн руб., из которых 15 % были выплачены подрядчику в виде аванса. Подобные контракты по закону должны заключаться только после проведения тендера, но в данном случае тендер не был объявлен. В результате ремонт в библиотеке не делается, деньги пропали, а непорядочный подрядчик может не только получить крупный штраф, предписание вернуть деньги, но и сесть в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере.
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