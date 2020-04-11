Первое уголовное дело по коронавирусу завели в Мурманской области

Мурманская область >> Происшествия >> 11.04.2020

В Апатитах завели первое уголовное дело, связанное с коронавирусом. Житель города заразил нескольких людей. Ему предъявлено обвинение по ст. 236 УК России за нарушение эпидемиологических правил, которые повлекли массовое заболевание или создали угрозу наступления последствий для многих людей по неосторожности.

36-летний мужчина приехал из Кубы, и, несмотря на то, что плохо себя чувствовал, не остался дома на самоизоляции. Он повел себя безответственно, так как пошел на работу, общался с друзьями, а через несколько дней оказался в больнице с коронавирусом. Количество зараженных им людей – минимум 9. Все они могут поплатиться жизнью за безответственность своего друга.

Наказание по ст. 236 - штраф 500 тыс. руб. или лишение свободы до 2 лет.

В правоохранительных органах напоминают, что безответственность - риск навредить здоровью и жизни людей, а также это риск попасть в тюрьму.

Напомним, что в Апатитах и соседнем Кировске сейчас 21 человек с поставленным диагнозом "коронавирус", и 40 % из них заразились от одного человека.

 





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