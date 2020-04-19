Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"

В пасхальную ночь жильцы дома на ул. Халатина в Мурманске пожаловались на соседей, нарушивших самоизоляцию. Шумная компания праздновала всю ночь Пасху под "Хор Турецкого".



В доме №5 не первый раз собираются люди, которые гуляют всю ночь, мешая жителям. В данном случае Пасха была только поводом, а не глубокой религиозностью. Договориться с ними не получается, но почему-то ни один из соседей ни разу так и не вызвал полицию, хотя за нарушение тишины это вполне можно было бы сделать. В результате соседи слушают музыку, разговоры, выяснение отношение до самого утра, а жалуются только в соцсетях.



В этот раз случилось то же самое. Люди до утра не могли заснуть, возмущались, но никто пальцем не пошевелил, чтобы исправить ситуацию. Возможно, сделав это еще при первых попытках нарушения режима тишины, в будущем можно было бы избежать проблем, но пассивность населения все только затрудняет.



Напомним, что в городе действует режим самоизоляции и карантина, поэтому собираться компаниями запрещено и днем и ночью.