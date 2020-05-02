В "НОВАТЭК" прокомментировали вспышку коронавируса на стройке в Белокаменке
Сотрудники компании "НОВАТЭК" прокомментировали вспышку заболеваний коронавирусом на стройке в Белокаменке. В Центре строительства морских крупнотоннажных объектов работают 11 тыс. человек, 20 подрядных организаций.
Подрядчики "НОВАТЭК-Мурманск" попросили организовать выборочное тестирование работников всех организаций, и положительные тесты выявили у персонала "Велесстроя".
"Велесстрой" имеет свой городок, где живут, питаются и работают сотрудники компании. Это место находится далеко от мест работы других подрядчиков. Сейчас по требованию Роспотребнадзора "Велесстрой" предпринимает все меры по недопущению распространения вируса. Частично приостановлена работа для дезинфекции объектов в городке. Это не влияет на реализацию проекта "Арктик СПГ 2". Работы ведутся по графику.
Справка. В Мурманской области 1456 заболевших коронавирусом, и больше всего их на стройплощадке в Белокаменке (1210 человек). Заболевшие вахтовики находятся в мобильном госпитале. Лайнер "Принцесса Анастасия" направляется в Мурманск, на его борту планируют разместят больных из Белокаменки.
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