В Усинске сняли баннер с финским солдатом

Мэр Усинска Н. Такаев считает произошедший в городе казус вопиющим и обещал наказать виновных сотрудников администрации.



Речь идет об огромном баннере на торце многоэтажного дома с фотографией финского солдата в 1944 г. Финны тогда воевали на стороне Германии. Плакат, скорее всего, был сделан из картинки, подобранной в одной из поисковых систем, хотя чиновники утверждают, что был сделан из газетной публикации. Никто из ответственных лиц не удосужился проверить, кто изображен на снимке.



Авторы баннера хотели показать олений батальон, сформированный в Коми, а в результате не нашли ничего лучшего, как фото финна с оленем. Плакат пришлось срочно снимать и заказывать новый, причем делать это ночью, чтобы не привлекать внимания горожан.



Ошибку выявили горожане и быстро отреагировали. Юристы горадминистрации будут решать, какое наказание назначить людям, которые не знают истории своего города и страны.



Тем не менее, снимки плаката с солдатом, оленем и автоматом финского производства до сих пор "гуляют" по соцсетям.