Власти Мурманска назвали безобразной реконструкцию сквера у памятника Кирову

В 2019 г. в Мурманске стартовала реконструкция сквера у памятника С. Кирову. Это проблемное мероприятие не заладилось с самого начала. За нарушение правил проведения земельных работ подрядчика оштрафовали на 2,27 млн руб.



Через год сквер находится в ужасном состоянии: бордюры кривые, плитка лежит волнами, ливнестоки с ограждениями покрыты ржавчиной, а повсюду разбросан строительный мусор. Такую картину увидели представители власти Мурманска во время объезда города.



Е. Никора назвал текущее состояние сквера безобразием. Для доведения локации до ума есть 5 млн руб. Муниципалитет не даст на работы ни копейки. Остается только гадать, как петербургская компания "Мастер Руф" смогла выиграть тендер на приведение сквера в порядок. По сути, контракт компания не выполнила, потому что все, что она сделала, нужно переделывать. Теперь она обязана в рамках гарантийных обязательств все доделать за свой счет, и если этого не случится, вопрос будет решаться через суд, в правительство Мурманска будет добавиться внесения ее в "черный список".



Все должно быть переделано к 1 июля.