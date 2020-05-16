Эксперты "Диссернета" нашли в диссертации зампрокурора Карелии 70 страниц плагиата

Свою диссертацию Шевченко защитил еще в 2009 г., получив степень кандидата юридических наук. Научный руководитель Шевченко почему-то допустил много некорректных заимствований. Это странно, потому что все подобные работы должны проходить проверку на антиплагиат, а такая проверка обязательно бы обнаружила копирование информации в больших объемах.



Сообщество ученых, волонтеров, активистов "Диссернет" уже 7 лет проверяет кандидатские и докторские диссертации на оригинальность. Эксперты обнаружили в диссертации зампрокурора Карелии В. Шевченко плагиат на 70 страниц!



Во время копирования в диссертацию вписаны целые блоки из оригинального источника. Где-то это целые абзацы, где-то несколько страниц, в которых повторяется текст слово в слово, но никаких ссылок на первоисточник Шевченко не приводит, выдавая тест за авторский.



Сам В. Шевченко отказывается давать комментарии по поводу своего некрасивого поведения, но за плагиат могут быть применены санкции, поскольку срока давности диссертации не имеют.