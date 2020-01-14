25 % пожарных гидрантов в Архангельске оказались неисправными

В Архангельске состоялась проверка работоспособности пожарных гидрантов, и оказалось, что в случае необходимости тушить пожар будет нечем, а объекты сгорят. Четверть гидрантов в городе неисправны.



Проверку провели сотрудники прокуратуры Архангельска. В ее рамках выявлены грубые нарушения содержания гидрантов. При необходимости пожарники не смогут подключиться к водопроводным сетям. Не проводится даже инвентаризация гидрантов по установленным нормам.



Итог проверки - из 1373 пожарных гидрантов неисправны 336. Большая их часть находится на обслуживании компании «РВК-Архангельск».



Сотрудники прокуратуры направили в Октябрьский райсуд иск. Они намерены добиться восстановления работоспособности и инвентаризации гидрантов. Ответчик - мэрия Архангельска и компания «РВК-Архангельск». Прокуратура намерена заставить ответчика привести в порядок пожарные гидранты, сделать их рабочими за свой счет, а также наказать ответственную за обслуживание компанию, которая ставит под сомнение безопасность горожан.