25 % пожарных гидрантов в Архангельске оказались неисправными

Архангельская область >> Происшествия >> 20.05.2020

В Архангельске состоялась проверка работоспособности пожарных гидрантов, и оказалось, что в случае необходимости тушить пожар будет нечем, а объекты сгорят. Четверть гидрантов в городе неисправны.

Проверку провели сотрудники прокуратуры Архангельска. В ее рамках выявлены грубые нарушения содержания гидрантов. При необходимости пожарники не смогут подключиться к водопроводным сетям. Не проводится даже инвентаризация гидрантов по установленным нормам.

Итог проверки - из 1373 пожарных гидрантов неисправны 336. Большая их часть находится на обслуживании компании «РВК-Архангельск».

Сотрудники прокуратуры направили в Октябрьский райсуд иск. Они намерены  добиться восстановления работоспособности и инвентаризации гидрантов. Ответчик - мэрия Архангельска и компания «РВК-Архангельск». Прокуратура намерена заставить ответчика привести в порядок пожарные гидранты, сделать их рабочими за свой счет, а также наказать ответственную за обслуживание компанию, которая ставит под сомнение безопасность горожан.





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