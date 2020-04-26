В Карелии увеличилось количество телефонных мошенников

Республика Карелия >> Происшествия >> 22.05.2020

В полицию Карелии ежедневно поступают заявления от граждан, которые были обмануты телефонными мошенниками. Люди теряют свои денежные сбережения, переводят средства, снимают наличные "для размещения на безопасных счетах в банке". Если раньше "разводили" в основном пожилых людей, которые плохо ориентируются в современных технологиях, то теперь на удочку стали попадаться молодые люди. Для мошенников нет разницы, с чьего счета красть деньги и с кем говорить.

Только за один день жители Пудожа, Пряжи, Сортавалы, Петрозаводска перевели на счета мошенников 828100 руб. Среди пострадавших лица от 31 до 58 лет. Все они рассказывают, что им позвонил сотрудник службы безопасности банка, сообщил о несанкционированной транзакции, рассказал, что неизвестный пробует оплатить товар. Далее он говорит, что нужно срочно что-то делать и предлагает сообщить данные карточки, CVC-код, пароль, вводя в заблуждение людей и не давая им время на раздумье. Именно за счет того, что людям не дают подумать, провоцируют на быстрые действия, пострадавшие поступают так, как никогда бы не поступили, если бы у них было время подумать.





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