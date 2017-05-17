В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Губернатор Архангельской области И. Орлов обратился с призывом помочь восстановить Плесецкую библиотеку и поручил министерству культуры подготовить список книг, нужных для воссоздания фонда.



Пожар в Плесецкой библиотеке случился ночью с 12 на 13 мая. Район потерял важнейший культурный центр, который объединял активных людей разных возрастов.



Н. Лебедева, начальник отдела по делам молодежи Плесецкого района, отметила, что пожар стал общей бедой, и пока компетентные органы выясняют причины произошедшего, уже решается вопрос подбора нового помещения под библиотеку. В этот раз оно будет каменным.



В Архангельске книги для Плесецкой библиотеки принимают на базе областной научной библиотеки им. Добролюбова. Ее директор О. Степина рассказал, что после открытия пункта, люди начали приносить книги разной степени сохранности, поэтому многим пришлось отказать. Книги принимаются только в хорошем или новом состоянии, потому что надо учитывать специфику их многоразового использования, которую старинные и ветхие книги просто не выдержат.



Принимается как художественная литература, так и научно-популярная последних 5 лет издания, зарубежная и русская классика, книжки для детей. Есть отдельная потребность в справочниках, словарях, энциклопедиях, краеведческой литературе.



Напомним, что пожар почти полностью уничтожил читальный зал на втором этаже здания, а также магазины, расположенные на первом этаже. Есть вероятность, что очаг возгорания был не в библиотеке, а в магазине. Приблизительный ущерб, наученный библиотеке, составляет 5,5 млн руб., но больше всего жалко книжный фонд, на восстановление которого могут уйти годы. Новая библиотека нуждается не только в книгах, но и в деньгах, которые нужны на обустройство нового помещения.

