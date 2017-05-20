В Холмогорском районе ветеранам ВОв подарили просроченные шоколадки и бисквиты

Вологодская область >> Происшествия >> 20.05.2017

Власти Холмогорского района опозорились на весь регион. В то время как вся страна праздновала День Победы и чтила ветеранов, они решили, что 1,5 тыс. руб. хватит на подарки 31 ветерану района.

В результате один подарок человеку, который был непосредственным участником боевых действий или работал в тылу, обошелся властям в 48 руб. Но это еще не вершина позора. Оказывается, в этих подарках были сладости, у которых истек срок годности.

В МО "Хаврогорское" пенсионерка У. Маркова получила в подарок сладости - просроченную на целый год шоколадку "Победа" и просроченный на 6 месяцев бисквит. Глава МО "Хаврогорское" В. Федоровцев прокомментировал ситуацию скупо. Он сказал, что им выделили всего 1,5 тыс. руб. на 31 человека, а он лично добавил к этой сумме 1 тыс. руб. и что-то "подбросили" депутаты, предприниматели, совхоз. На эти деньги и были куплены подарки. В Верхних Хаврогорах 7 ветеранов, и там распределением подарков занималась библиотекарь и продавец Г. Маркова, и это было ее ошибкой. Она уже ходила извиняться за такие подарки лично перед ветеранами, но, скорее всего, она потеряет работу после такого вопиющего случая. В то, что это можно было сделать случайно, не верит никто.

Глава Холмогорского района Н. Большакова также не нашила оправданий этой ситуации. Она жаловалась на то, что денег выделили слишком мало, а в каждый пакет она лично заглядывать не могла. Можно было, как минимум купить на эти деньги всего одну шоколадку, но не просроченную. Родственники ветеранов такой ситуацией возмущены, как и тем, что страна ежегодно тратит миллионы на то, чтобы организовать в каждом городе парады Победы и продемонстрировать свою мощь, вместо того, чтобы эти деньги потратить на тех, кто эту победу завоевал. Вместо этого ветераны получают денежные подачки, которых даже на лекарства не хватает.





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