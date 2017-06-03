Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси". Большинство людей подозревают в этом картофельные котлеты и салаты, которые были сделаны из несвежих или просроченных продуктов. В инфекционную больницу, по неофициальным данным, с кишечными проблемами только за сутки поступили 40 человек.



Многие за помощью в больницу не обращались, но были и такие, у кого температура поднялась до 39 градусов, наблюдались сильные рези в животе, рвота, обезвоживание и расстройство желудка. Скорой помощи приходилось увозить в больницу целые семьи, в том числе маленьких детей.



В областной инфекционной больнице назвать точное количество пострадавших отказались, подчеркнув, что в это время года наплыв пациентов с кишечными инфекциями – явление обычное. Но специалисты управления Роспотребнадзора уже начали проверку. Результаты лабораторных испытаний обнародуют на следующей неделе. По данным ведомства пострадали от отравлений 30 человек, и это только те, кто поступили с гастроэнтеритом в больницу.



Т. Шепелинай, начальник отдела общественных связей "Макси", сообщила что производство и отгрузка продукции в салатном и кулинарном цехах остановлено. В стадии решения находится вопрос компенсации ущерба пострадавшим. Подобное ЧП в супермаркете, который работает уже 10 лет, произошло впервые. Руководство уверяет, что всегда строго контролировало санитарные нормы, проверяло медкнижки персонала на подлинность. Оно приносит извинения за случившееся, но здоровье пострадавшим это уже не вернет.



Роспотребнадзор проводит проверку персонала всех цехов для выявления источника заражения. На анализ взяты смывы с оборудования и образцы продукции, проведена дезинфекция всех помещений. У всех работников цехов взяты анализы.