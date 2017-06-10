В Молодежный театр Архангельска нагрянула полиция

Архангельская область >> Происшествия >> 10.06.2017

Менее двух недель осталось до начала Международного фестиваля уличных театров в Архангельске, а к его главным организаторам, Молодежному театру, пришли с обысками полицейские. Они изъяли копии финансовых документов за 6 лет, жесткий диск с компьютера бухгалтера.

Общественность уверена, что интерес правоохранительных органов к театру - продолжение событий в "Гоголь-центре" и личный конфликт его худрука В. Панова с властями.

Сотрудники полиции сообщили, что подобные проверки затронут не только "молодежку", но и другие театры по всей стране. Но возникает вопрос, почему проверка пришла сначала в Молодежный театр, а не в театр кукол или театр драмы.

Директор театра кукол В. Морозов предположил, что обыски Молодежного театра могут быть связаны с деньгами, которыми располагает театр в качестве организатора фестиваля.

Но "молодежка" не унывает и работает в штатном режиме, потому что уже 19 июня ей предстоит принимать гостей. По мнению пресс-секретаря театра А. Дедешиной, обыски направлены против В. Панова. Также есть мнение, что театр просто кому-то мешает, и его хотят закрыть, потому, что его смелые постановки не вписываются в такое понятие как дисциплина и политкорректность. Властям будет более комфортно жить в городе, где никто не "высовывается". Кроме того, некоторые считают, что для города, в котором проживают всего 500 тыс. человек, слишком много театров. По этой причине ходят разговоры об объединении некоторых из них.

Напомним, что "Гоголь-центр" также был обыскан полицией, а его руководитель К. Серебренников подозревался в хищении 200 млн руб. Но в тот же день уважаемые режиссеры и артисты Ч. Хаматова, О. Табаков, М. Захаров, Е. Миронов и другие, в защиту Серебренникова написали письмо, которое было передано лично президенту РФ В. Путину.





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