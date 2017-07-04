В Архангельске пошли под суд воры-вирусники

Архангельская область >> Происшествия >> 04.07.2017

Октябрьского суд города вынес приговор двум уроженцам Коми: А. Лямину и А. Фазилову, которые наживались за счет пластиковых карт людей, внедряя вирусную программу.

Преступники внедряли вредоносное обеспечение на мобильные телефоны жертв, чем открывали доступ к их банковским счетам. В октябре 2013 г обвиняемые приобрели компьютерную программу, с помощью смс-рассылок устанавливающуюся на мобильные телефоны. Это позволяло переводить деньги со счетов людей на мобильные телефоны или электронные кошельки преступников.

Таким способом с мая по сентябрь пострадали 36 человек, у которых было украдено 600 тыс. руб. Мошенники попытались совершить кражу еще 122 тыс. руб. за счет 7 жертв, но не успели.

А. Лямин был приговорен к 3 годам и 6 месяцам отбывания в колонии-поселении, А. Фазилов - к 4 годам 6 месяцам в исправительной колонии. Оба подали апелляции, которые не были удовлетворены. Также осужденные обязаны выплатить пострадавшим компенсацию материального ущерба.

Этот случай в очередной раз подтвердил, насколько небезопасна может оказаться элементарная любознательность. Людей постоянно предупреждают о том, чтобы они не открывали смс-сообщения от неизвестных лиц и тем более не переходили по указанным там ссылкам, но все равно находится те, у кого любопытство берет верх, в результате чего они оказываются без денег. Кроме того, не лишним будет вспомнить атаку на компьютеры всего мира, в результате которой люди и целые компании понесли огромные убытки только по причине того, что открывали письма от неизвестных адресатов. Прокуратура Архангельской области призывает людей быть более бдительными, и не только на словах, но и на деле, что сохранит им деньги и оградит от многих проблем.





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