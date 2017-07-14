Сибирские ученые ищут в Архангельской области новые алмазные месторождения

Архангельская область >> Промышленность >> 14.07.2017

Ученые ИГМ (Института геологии и минералогии) Сибирского отделения РАН при поддержке РНФ приступили к масштабному исследованию минералов для поиска алмазных месторождений Архангельской области.

Руководитель проекта Е. Щукина, рассказала, что уже отработано 8 тыс. образцов минералов, являющихся спутниками алмазов. Работы проводились в юго-западной и северо-восточной частях региона. В частности исследованию подлежали оливин и пироп. По предварительным данным, в регионе есть новые алмазоносные объекты. Благодаря комплексному исследованию минералов будут получены данные о литосферном строении мантии участков добычи, и будет дана оценка их алмазоносности.

Полученные результаты используют при поисковых работах и в прогнозировании арктических территорий Архангельского региона. Также они внесут вклад в изучение глубинной структуры и эволюции литосферной мантии Архейских кратонов.

В настоящий момент поиск и добыча алмазов ведутся "Севералмазом" и "Архангельскгеолдобычей" на территории Архангельской алмазоносной провинции. Она является самой плохо изученной кимберлитовой провинций мира. Здесь открыты и разрабатываются пока 2 больших месторождения – им. Гриба и "Ломоносовское", а всего известно около ста потенциально алмазоносных объекта. Этот проект поддерживает РНФ в рамках конкурса по президентской программе.

Чтобы обработать информацию о 8 тыс. образцах, понадобится время, но сроки окончания работ не установлены. Работы требуют финансирования и хорошей подготовки, но о сумме проекта в Российской Академии Наук предпочитают не говорить. Сейчас алмазы на территории России добываются только в Якутии и в северо-европейской части страны, к которой относится Архангельская область.





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