"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

Мурманская область >> Промышленность >> 24.07.2017

Госкорпорация "Росатом" передумала производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Теперь ядерное топливо в плавучую АЭС загрузят на базе "Росатомфлота" в Мурманске (ранее планировалось это сделать в Санкт-Петербурге). Об этом сообщил гендиректор корпорации А. Лихачев.

Уникальный проект почти готов. Его готовность оценивается на 96%, осталось доработать некоторые технологические процедуры. Энергоблок АЭС спущен на воду в СПб на Балтийском заводе еще в 2010 г. Энергоблок станет частью плавучей атомной теплоэлектростанции, предназначенной для использования на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. В эксплуатацию его введут в чукотском порту Певек в декабре 2019 г.

Депутат петербургского Заксобрания М. Амосов ранее просил губернатора рассказать о своем видении целесообразности проведения радиационных и опасных работ в центре Санкт-Петербурга. Экологи настояли на том, чтобы эксперименты в городе не проводились, особенно с ядерным топливом. Их поддержали местные жители и общественники. Планировалось запалить энергоблок всего в 2 км от Исаакиевской площади. Депутат собирается и дальше добиваться абсолютного запрета на проведение радиационных операций в черте города и усиления контроля за плавучими АЗС и атомными ледоколами.

Такое недовольство могут высказать и жители Мурманской области, но они пока молчат по этому поводу. Поводом для кардинальных перемен в перемене места дислокации официально стало значительное расстояние между местом строительных работ и юридическая неопределенность (отсутствие в международном морском праве такого понятия как "плавучий несамоходный ядерный объект". Решение "Росатома" дало возможность обойти юридические несоответствия и перебросить российскую плавучую АЭС ближе к месту работы – на Север.





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