Теплоэнергетика в Череповце будет развиваться по двум направлениям

Администрация города разработала две модели развития теплоэнергетики, одна из которых с привлечением "Газпрома", вторая – без него.



Мэр Череповца Ю. Кузин подписал с "Газпром теплоэнерго" протокол о сотрудничестве в области теплоэнергетики. В него также вошел договор о концессии. Проект изменений в этом договоре был подготовлен мэрией города и компанией "Теплоэнергия". Он определяет параметры сотрудничества, его объемы, сроки инвестиций в реконструкцию тепловых сетей и объекты теплоинтеграции.



В настоящий момент предложение рассматривает руководство "Газпром теплоэнерго". Параллельно МУП "Теплоэнергия" и мэрия подготовили инвестиционную программу на 7,9 млрд руб., которая позволит городу обеспечить модернизацию теплоэнергетики. Только комунальщики забыли указать, где собираются взять такую внушительную сумму. Бюджетом ее вряд ли удастся обеспечить, а значит, должен быть крупный инвестор.



Напомним, что раньше администрация Череповца говорила о том, что откажется продлевать договор аренды с "Газпром теплоэнерго", считая его для города невыгодным.



Возможное возвращение властей Череповца к "Газпром теплоэнерго" В. Тушинов, замгубернатора Вологодской области, объяснил тем, что нового партнера для модернизации теплоэнергетики, готового вкладывать средства, пока нет.



Процесс возврата теплосетей и имущества от "Газпром теплоэнергия Вологда" снова на баланс "Теплоэнергии" продвигается довольно активно. Сейчас горадминистрация и газовщики, которые заинтересованы в качественной подготовке города к отопительному сезону, проводят переговоры о передаче Череповцу объектов теплогенерации. До отопительного сезона осталось не так много времени, поэтому вопрос планируют закрыть в ближайшую неделю.