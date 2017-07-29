Теплоэнергетика в Череповце будет развиваться по двум направлениям
Администрация города разработала две модели развития теплоэнергетики, одна из которых с привлечением "Газпрома", вторая – без него.
Мэр Череповца Ю. Кузин подписал с "Газпром теплоэнерго" протокол о сотрудничестве в области теплоэнергетики. В него также вошел договор о концессии. Проект изменений в этом договоре был подготовлен мэрией города и компанией "Теплоэнергия". Он определяет параметры сотрудничества, его объемы, сроки инвестиций в реконструкцию тепловых сетей и объекты теплоинтеграции.
В настоящий момент предложение рассматривает руководство "Газпром теплоэнерго". Параллельно МУП "Теплоэнергия" и мэрия подготовили инвестиционную программу на 7,9 млрд руб., которая позволит городу обеспечить модернизацию теплоэнергетики. Только комунальщики забыли указать, где собираются взять такую внушительную сумму. Бюджетом ее вряд ли удастся обеспечить, а значит, должен быть крупный инвестор.
Напомним, что раньше администрация Череповца говорила о том, что откажется продлевать договор аренды с "Газпром теплоэнерго", считая его для города невыгодным.
Возможное возвращение властей Череповца к "Газпром теплоэнерго" В. Тушинов, замгубернатора Вологодской области, объяснил тем, что нового партнера для модернизации теплоэнергетики, готового вкладывать средства, пока нет.
Процесс возврата теплосетей и имущества от "Газпром теплоэнергия Вологда" снова на баланс "Теплоэнергии" продвигается довольно активно. Сейчас горадминистрация и газовщики, которые заинтересованы в качественной подготовке города к отопительному сезону, проводят переговоры о передаче Череповцу объектов теплогенерации. До отопительного сезона осталось не так много времени, поэтому вопрос планируют закрыть в ближайшую неделю.
Рекомендуем по теме:
"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.
В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом
"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"
Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции
В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу
Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения
В Мурманск зашел первый в этом году круизный лайнер Silver Cloud
В поселке Коквицкая гора нашли способ привлечения туристов