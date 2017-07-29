На "Севмаше" прошла церемония закладки атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М"

Вчера на "Севмаше" заложили многоцелевой атомный подводный крейсер проекта "Ясень-М". По приказу Главнокомандующего ВМФ кораблю присвоили имя "Ульяновск".



На торжественной церемонии присутствовали представители власти, ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации, проектной организации и предприятий промышленности.



Закладная доска в секцию будущего корабля установлена заместителем Главнокомандующего ВМФ России В. Бурсуком и первым зампредседателя правительства Ульяновской области А. Тюриным.



Бурсук в приветственной речи заявил, что корабль станет прекрасным подарком в канун Дня Военно-морского флота. Корабли из этой серии доказали на практике свою надежность, боевые качества, поэтому в ВМФ будут ждать готовности вступить в строй этой атомной подлодки. Высокий профессионализм кораблестроителей станет залогом того, что судно будет сдано в установленный срок, а экипаж безопасно будет служить, охраняя границы родины.



"Ульяновск" станет уже шестым в серии "Ясень-М". Он спроектирован Санкт-Петербургским морским бюро "Малахит". В этом проекте головной корабль носит имя "Казань". Он был спущен на воду в марте текущего году и сейчас проходит серию заводских испытаний. Атомные подлодки "Новосибирск", "Пермь", "Красноярск" и "Архангельск" находятся на разных этапах строительства.



"Севмаш" обладает огромным опытом в строительстве кораблей и великолепным коллективом из 26,5 тыс. Предприятие обладает достаточным потенциалом мощностей и персонала, чтобы АПЛ для ВМФ были построены в сроки. Об этом завил гендиректор верфи М. Будниченко.



Справка. Проект "Ясень-М" – это серия кораблей. Технические решения, изменения, внедренные в проект, затрагивают комплексы радиотехнического вооружения и модернизирования оборудования. По Военно-морской доктрине страны, подлодки проекта станут главными многоцелевыми атомными подлодками РФ.