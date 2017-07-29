На "Севмаше" прошла церемония закладки атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М"

Вологодская область >> Промышленность >> 29.07.2017

Вчера на "Севмаше" заложили многоцелевой атомный подводный крейсер проекта "Ясень-М". По приказу Главнокомандующего ВМФ кораблю присвоили имя "Ульяновск".

На торжественной церемонии присутствовали представители власти, ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации, проектной организации и предприятий промышленности.

Закладная доска в секцию будущего корабля установлена заместителем Главнокомандующего ВМФ России В. Бурсуком и первым зампредседателя правительства Ульяновской области А. Тюриным.

Бурсук в приветственной речи заявил, что корабль станет прекрасным подарком в канун Дня Военно-морского флота. Корабли из этой серии доказали на практике свою надежность, боевые качества, поэтому в ВМФ будут ждать готовности вступить в строй этой атомной подлодки. Высокий профессионализм кораблестроителей станет залогом того, что судно будет сдано в установленный срок, а экипаж безопасно будет служить, охраняя границы родины.

"Ульяновск" станет уже шестым в серии "Ясень-М". Он спроектирован Санкт-Петербургским морским бюро "Малахит". В этом проекте головной корабль носит имя "Казань". Он был спущен на воду в марте текущего году и сейчас проходит серию заводских испытаний. Атомные подлодки "Новосибирск", "Пермь", "Красноярск" и "Архангельск" находятся на разных этапах строительства.

"Севмаш" обладает огромным опытом в строительстве кораблей и великолепным коллективом из 26,5 тыс. Предприятие обладает достаточным потенциалом мощностей и персонала, чтобы АПЛ для ВМФ были построены в сроки. Об этом завил гендиректор верфи М. Будниченко.

Справка. Проект "Ясень-М" – это серия кораблей. Технические решения, изменения, внедренные в проект, затрагивают комплексы радиотехнического вооружения и модернизирования оборудования. По Военно-морской доктрине страны, подлодки проекта станут главными многоцелевыми атомными подлодками РФ.





Рекомендуем по теме:

Парадные расчеты прошли по Североморску

В Северодвинске спущено на воду новое судно

Северодвинск как судоремонтный город будет обеспечен работой до 2020 г.

Уникальный пограничный корабль "Полярная звезда" прибыл в Мурманск

Субмарина "Князь Пожарский" пополнит ВМФ России

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" отправляется в Арктику с 6,5 тыс. тонн груза


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

В Мурманск зашел первый в этом году круизный лайнер Silver Cloud

В поселке Коквицкая гора нашли способ привлечения туристов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета