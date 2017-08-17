В Суоярвском районе начнется добыча строительного камня

Республика Карелия >> Промышленность >> 17.08.2017

Как информирует портал «Республика», ссылаясь на сообщение правительства Карелии, в Найстенъярви предполагается открытие производственных мощностей по добыче редкого строительного камня. Проект осуществляет компания «Камень Суоярви». Контроль над его реализацией будет лежать персонально на карельском правительстве.

По состоянию на сегодняшний день, компания провела предусмотренные работы, касающиеся геологоразведки природных недр участка «Хакоселькский». Вместе с этим, уже был осуществлен математический подсчет общих запасов. В данный момент проходит государственная экспертиза промышленно-производственного освоения данного участка. Инициатор проекта получает все предусмотренные согласования.

Знаковым событием в подготовке перспективного производства стала полученная накануне Лицензия. Она выдана на период до 2025 года. До конца текущего года руководство «Камень Суоярви» предполагает дополнить пакет позитивным заключением государственной экспертизы и всем перечнем предусмотренных согласовательных бумаг. После этого компания сразу начнет строительство завода дробильно-сортировочного типа. Проектом предусмотрено плановое освоение залежей габбро-диабазов. Цель проекта: получение из этого камня строительного продукта нерудного свойства. Продукция будущего завода востребована в широком диапазоне технологий современного строительства.

Следует отметить, что во всем мире существует всего 3 крупных района потенциально возможной промышленной добычи редкого блочного габбро-диабаза. Они расположены:

  • в Австралии;
  • в Украине;
  • в РФ, Республика Карелия.
Габбро-диабаз широко востребован в строительстве, где превосходно выполняет функцию цокольного камня. Кроме того, его часть может идти на высококачественный щебень и бут. Он также востребован при строительстве бань, производстве ритуальной продукции, в прецизионном машиностроении, а также как элемент обустройства дорожных полотен.





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