В семи моногородах Архангельской области до 2018 г появятся 2 тыс. новых рабочих мест

2 тыс. рабочих мест создадут в моногородах Архангельской области до конца текущего года. В каждом из этих городов разработаны спецпрограммы развития, которые уже реализуются. Новые рабочие места будут созданы на главных градообразующих предприятиях.



На поддержку программ развития представителей среднего и малого бизнеса в моногородах регион уже привлек федеральную субсидию в размере 10 млн руб.



Архангельская область включает 7 моногородов: Кизема, Новодвинск, Онега, Коряжма, Северодвинск, Октябрьский и Североонежск. Только Свевероонежск и Северодвинск относятся к моногородам, обладающим стабильной социально-экономической структурой, где люди чувствуют себя более уверенно.



Проект по развитию Новодвинска назвали "Лесной наукоград 3.0". Он предполагает использование существующих преимуществ моногорода, т. е. градообразующее предприятие - ЦБК и внедрение новых подходов в биотехнологии, информатике, лесовосстановлении и туриндустрии.



Коряжма со своим градообразующим предприятием Котласским ЦБК планирует развивать производство лакокрасочных изделий для дорожных реагентов и судоремонта.



В Онеге с градообразующими предприятиями лесопереработки делают ставку на развитие инфраструктуры морского порта, туризм и производство топливных гранул.



Акцент на развитие перерабатывающего производства в аграрной сфере станет ключевой особенностью проекта развития п. Октябрьский Устьянского района с градообразующим предприятием по лесопереработке.



П. Кизема Устьянского района с градообразующим предприятием Дмитриевский ЛПХ создаст два центра - телемедицинских консультаций и мультимедийного просвещения.



Почти 2 тыс. рабочих мест всего за 4 месяца – цифра внушительная, поэтому эксперты сомневаются в ее реальности.

