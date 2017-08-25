В семи моногородах Архангельской области до 2018 г появятся 2 тыс. новых рабочих мест

Архангельская область >> Промышленность >> 25.08.2017

2 тыс. рабочих мест создадут в моногородах Архангельской области до конца текущего года. В каждом из этих городов разработаны спецпрограммы развития, которые уже реализуются. Новые рабочие места будут созданы на главных градообразующих предприятиях.

На поддержку программ развития представителей среднего и малого бизнеса в моногородах регион уже привлек федеральную субсидию в размере 10 млн руб.

Архангельская область включает 7 моногородов: Кизема, Новодвинск, Онега, Коряжма, Северодвинск, Октябрьский и Североонежск. Только Свевероонежск и Северодвинск относятся к моногородам, обладающим стабильной социально-экономической структурой, где люди чувствуют себя более уверенно.

Проект по развитию Новодвинска назвали "Лесной наукоград 3.0". Он предполагает использование существующих преимуществ моногорода, т. е. градообразующее предприятие - ЦБК и внедрение новых подходов в биотехнологии, информатике, лесовосстановлении и туриндустрии.

Коряжма со своим градообразующим предприятием Котласским ЦБК планирует развивать производство лакокрасочных изделий для дорожных реагентов и судоремонта.

В Онеге с градообразующими предприятиями лесопереработки делают ставку на развитие инфраструктуры морского порта, туризм и производство топливных гранул.

Акцент на развитие перерабатывающего производства в аграрной сфере станет ключевой особенностью проекта развития п. Октябрьский Устьянского района с градообразующим предприятием по лесопереработке.

П. Кизема Устьянского района с градообразующим предприятием Дмитриевский ЛПХ создаст два центра - телемедицинских консультаций и мультимедийного просвещения.

Почти 2 тыс. рабочих мест всего за 4 месяца – цифра внушительная, поэтому эксперты сомневаются в ее реальности.





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