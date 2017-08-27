Со дна Кольского залива предстоит поднять 102 объекта

Мурманская область >> Промышленность >> 27.08.2017

В практическую стадию вступил пилотный проект очистки акватории Кольского залива от экоущерба. На подъеме с морского дна первого объекта (судового двигателя) присутствовал министр природных ресурсов России С. Донской и руководство области. Осуществляет работы "РосРАО".

Кольский залив был выбран как пилотный регион, потому что считается важным стратегическим объектом. Затонувшие или затопленные суда представляют для этой территории судоходную и экологическую угрозу. Для того чтобы в Мурманске был создан качественный транспортный узел и для развития Северного морского пути дно залива должно быть безопасным. Из около сотни затопленных здесь судов 16 представляют реальную угрозу для судоходства.

Первый этап проекта - разработка программы очистки акватории, на что из федерального бюджета выделили 50 млн руб.

В прошлом году было проведено обследование Кольского залива. На его дне обнаружили 102 объекта, среди которых суда, металлолом, сооружения, отходы, около 50% которых находятся на береговой полосе. Здесь есть целые суда и их части, понтоны, фрагменты причалов и мн. др.

По закону со дна можно поднимать только бесхозные объекты, а поиск собственников – процесс длительный и не всегда результативный. Некоторые собственники установлены, и среди них Минобороны.

Особую сложность в извлечении из воды представляют понтоны и опасные объекты. Например, в заливе лежит судно "Териберка" с полным топливным баком в 60 тонн.

В настоящий момент работы по очистке дна проводятся на губе Ретинская, где ранее находился колхоз. Позже сюда стали сбрасывать старые суда, и сейчас предстоит поднять на поверхность 13 крупных объектов.

Напомним, что Кольский залив - единственный незамерзающий в северных широтах России по причине наличия теплого Гольфстрима, поэтому работы по очистке дна могут проводиться круглогодично.





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