Комплекс утилизации промотходов открыли на предприятии "Апатит", входящем в ПАО "ФосАгро". Открытие в Мурманской области комплекса состоялось накануне Дня горняка.



Здесь будут осуществлять переработку отработанных шин от автомобилей и железнодорожных шпал. Комплекс включает две установки. Одна перерабатывает резиносодержащие отходы, шины, покрышки, вторая осуществляет термическое уничтожение опасных отходов производства. Обе установки полностью автоматизированы и позволяют в 20 раз сократить объем захоронения отходов. Все оборудование выпущено компанией "Безопасные технологии" из Санкт-Петербурга.



Гендиректор ПАО "ФосАгро" А. Гурьев считает, что развитие производства путем привлечения инвестиций в строительство современных мощностей - один из главных приоритетов работы компании. За 3 последних года затраты на реализацию проектов в природоохранной деятельности составили 3,3 млрд руб. Покупка и ввод в эксплуатацию нового оборудования с применением лучших технологий обезвреживания и утилизации - один из пунктов договора по экобезопасности между "ФосАгро" и правительством региона.



Комплекс находится на территории АНОФ-3 и построен на деньги "ФосАгро". Также предприятие принимает финансовое участие в мероприятиях, запланированных Минприроды области и посвященных Году экологии.



АО "Апатит" разрабатывает программы производственного экоконтроля ежегодно. Они учитывают все методы воздействия на окружающую среду. Предприятие проводит научно-исследовательскую работу в сфере охраны экологии, реализует природоохранные мероприятия совместно с многими проектными организациями и институтами страны. Это необходимое условие работы во всех городах, рядом с которыми ведется добыча полезных ископаемых.

