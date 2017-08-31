В Мурманске торжественно открыли новый участок железной дороги

Мурманский морской торговый порт совместно с РЖД реализовали инвестиционный проект по реконструкции южной части железнодорожной станции города за счет прокладки соединительного отрезка пути и обработки длинных составов поездов.



Церемония официального открытия участка состоялась вчера. На ней присутствовали замначальника Октябрьской железной дороги М. Глазков, директор железнодорожного транспорта СУЭК И. Ястребов, гендиректор Мурманского морского торгового порта А. Масько.



Объединение усилий в модернизации станции Мурманск обсуждалась портовиками и железнодорожниками с 2014 г. Был выполнен огромный объем инженерных изысканий, проработана документация проекта и пройдены все экспертизы. Строительство началось в сентябре прошлого года. Было уложено 675 погонных метров железнодорожного полотна, смонтировано 5 стрелочных переводов, появилась линия освещения из 19 светильников, оборудована дренажная система, ливневки, реконструирована эстакада для выгрузки, площадка энергоучастка, заменено 36 опор контактного провода. Только земельные работы охватили 7400 куб. м. Также появился современный пункт обогрева, предназначенный для монтеров, работающих на путях.



Совместный проект дал возможность одновременного формирования с последующим отправлением длинных поездов без выхода на главный путь, что позволит существенно сократить простой вагонов в Мурманске и повысит качество обработки грузов в ММТП. В целом это разгрузит станцию Мурманск и будет способствовать ее пропускной способности. Для морского порта это имеет большое значение, так как его руководство сейчас работает над оптимизацией затрат и улучшением качества работы, и строительство новой колеи стало одной из составляющих этого проекта.