"Заполярье" обеспечило себя госзаказами до конца года

Завод по строительству конструкций "Заполярье" в этом году получил крупные госконтракты, что обеспечило его работу до конца 2017 г в усиленном режиме. Об этом рассказал руководитель предприятия И. Лысенко. Предприятие теперь работает без выходных, чтобы сдать заказ вовремя.



С начала года завод произвел 2,5 тыс. свай разных размеров, 500 колонн, 300 дорожных плит, 1,5 тыс. регелей и 300 трехслойных панелей, 18 мостовых балок по 20 тонн каждая. Компания "Нарьян-Мардорместрой" с их помощью строит мост на участке трассы "Монтажников – Угольная". Каждая такая балка имеет высоту 18 м. Это достаточно сложная для производства конструкция, и даже на "большой земле" ее изготовлением могут заниматься исключительно крупные заводы. Цель "Заполярья" – обеспечить на месте производство стройматериалов, чем ускорить сроки строительства. В погодных условиях Ненецкого округа это особенно важно, так как времени для проведения полноценных строительных работ здесь гораздо меньше, чем в средней полосе России.



Железобетонные конструкции "Заполярья" используются для строительства объектов в микрорайоне "Авиаторов" (школы, детсада, 10-секционного жилого дома). Также предприятие заключило контракт на поставку материалов для строительства нового ФОП на ул. Авиаторов и 2 четырехэтажных домов по ул. Поморская в п. Искателей. Заключен контракт на поставку 100 аэродромных плит Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду.



Производственный комплекс производит товарный бетон и плиты перекрытий, комплекты конструкций для каркасно-панельного домостроения, мелкоштучный материал, продукцию обработки листового металла, фасадные системы, кровлю.



"Заполярье" работает относительно недавно – всего год, используя для производственных цехов мощности бывшего "Нарьян-Марстроя". Инвестор завода - Ненецкая нефтяная компания, в частности, ее дочерняя компания "ННК-строй".