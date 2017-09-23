"Заполярье" обеспечило себя госзаказами до конца года

Мурманская область >> Промышленность >> 23.09.2017

Завод по строительству конструкций "Заполярье" в этом году получил крупные госконтракты, что обеспечило его работу до конца 2017 г в усиленном режиме. Об этом рассказал руководитель предприятия И. Лысенко. Предприятие теперь работает без выходных, чтобы сдать заказ вовремя.

С начала года завод произвел 2,5 тыс. свай разных размеров, 500 колонн, 300 дорожных плит, 1,5 тыс. регелей и 300 трехслойных панелей, 18 мостовых балок по 20 тонн каждая. Компания "Нарьян-Мардорместрой" с их помощью строит мост на участке трассы "Монтажников – Угольная". Каждая такая балка имеет высоту 18 м. Это достаточно сложная для производства конструкция, и даже на "большой земле" ее изготовлением могут заниматься исключительно крупные заводы. Цель "Заполярья" – обеспечить на месте производство стройматериалов, чем ускорить сроки строительства. В погодных условиях Ненецкого округа это особенно важно, так как времени для проведения полноценных строительных работ здесь гораздо меньше, чем в средней полосе России.

Железобетонные конструкции "Заполярья" используются для строительства объектов в микрорайоне "Авиаторов" (школы, детсада, 10-секционного жилого дома). Также предприятие заключило контракт на поставку материалов для строительства нового ФОП на ул. Авиаторов и 2 четырехэтажных домов по ул. Поморская в п. Искателей. Заключен контракт на поставку 100 аэродромных плит Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду.

Производственный комплекс производит товарный бетон и плиты перекрытий, комплекты конструкций для каркасно-панельного домостроения, мелкоштучный материал, продукцию обработки листового металла, фасадные системы, кровлю.

"Заполярье" работает относительно недавно – всего год, используя для производственных цехов мощности бывшего "Нарьян-Марстроя". Инвестор завода - Ненецкая нефтяная компания, в частности, ее дочерняя компания "ННК-строй".





Рекомендуем по теме:

Экс-мэр Сыктывкара возглавил фанерный завод

В Карелии будут производить комбикорм для форели

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

В Тельвиске строят телятник, способный обеспечить молоком весь Нарьян-Мар

Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе

Грузооборот морского порта Нарьян-Мар сократился на 25%


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Фестиваль "Селектор": как из завода сделать место для тусовок

В Архангельской области началось производство уникального чая

Апатиты через несколько лет превратятся в хвойный лес

Фестиваль "Арктика. Дети. Космос" презентует две выставки в Нарьян-Маре

В семи моногородах Архангельской области до 2018 г появятся 2 тыс. новых рабочих мест

Условия работы с демо-счетом на рынке Форекс
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета