В Интинском районе прошли испытания месторождений УВС

Республика Коми >> Промышленность >> 17.10.2017

Тимано-Печорская газовая компания завершила тестирование скважин Интинского месторождения №24 и Левогрубейюского участка №1.

Испытания скважины Левогрубейюской показало промышленную газоносность местного комплекса горных пород. Она оказалась продуктивной, поэтому перспективы нефтяной и газоносности Левогрубейюской площади собираются пересмотреть.

На Интинском месторождении пробурили разведочную скважину глубиной 3950 м и установили промышленную нефтеносность. Здесь можно получать безводную легкую нефть. Скважину удалось заложить в благоприятных условиях грунта. Уровень водо-нефтяного контакта не вскрыт, а этаж нефтеносности составляет 1 тыс. м., что значительно увеличивает потенциал месторождения в плане ресурсоспособности.
Сейчас подводятся результаты бурения по обеим скважинам и выполняется подсчет запаса углеводородного сырья для предоставления на госкомиссию. Прогнозируемый прирост запасов УВС - 25 млн тонн.

В следующем году продолжат сейсморазведочные работы в Лемвинском блоке, а компания обработает и проанализирует материалы по сейсморазведочным работам сезона 2016-2017 гг. на Анкудинском, Пармаюском и Грубеюском лицензионных участках. По итогам подготовят проект эксплуатационного бурения Интинского месторождения.

Руководство Коми большие надежды возлагает на ТПГК. Реализация этого проекта по добыче/переработке газа позволит в Интинском районе диверсифицировать экономику и ослабить зависимость от угольной отрасли. Сейчас в районе потребление угля большое, поэтому для разгрузки угольного направления власти ищут альтернативные варианты. В республике несколько лицензионных месторождений, но не все достаточно исследованы и освоены, а власти работают над оптимизацией их использования.





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